CHP'li Lütfü Savaş'ın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, CHP'nin kentsel dönüşüm karşıtı çalışmaları yeniden tartışma konusu oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 2019 seçimlerindeki adaylık sürecinde deprem sonrası binaların yıkıldığı Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı.
Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yaşanan can kayıpları tüm ülkeyi yasa boğarken, depremden etkilenen Hatay'da yapılması planlanan kentsel dönüşüm projelerinin CHP tarafından nasıl engellendiği yeniden gündeme geldi.
DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİNDE BULUNDU
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yıllar önce devlet eliyle kentsel dönüşüm hamlesinde bulunuldu.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KARŞITI MİTİNG
Ancak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 2019'daki yerel seçimlerde vatandaşlara kentsel dönüşüm projelerinin faydalarını anlatmak yerine, siyasi emelleri uğruna proje karşıtı miting düzenledi. Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen CHP'li Savaş, kentsel dönüşüm projesini bir dayatma olarak mahalleliye aktarmıştı. Kentsel dönüşüm için vatandaşı bilinçlendirmek yerine siyasi emelleri uğruna dönüşüm projelerine karşı çıkan CHP'li Lütfü Savaş, depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidine de övgüler dizmişti.
Savaş, "Orası eski mimarlar odası başkanımızın yapmış olduğu bir bina. Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Bunu büyük ihtimal şartlarına uygun yapmıştır, deprem yönetmeliğine göre yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
'KENTSEL DÖNÜŞÜME HAYIR' VAADİ
2019 yılında CHP'nin Antakya Belediye Başkan Adayı olan Hikmet Hatunoğlu'nun 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadinde bulunması sosyal medyada büyük tepki çekti.
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