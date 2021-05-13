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13 Mayıs 2021 Perşembe 23:08:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2021 Perşembe 23:08:00

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 3 roket atıldı

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İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesindeki sahil kesimine doğru atıldığı belirtildi.

Roket atışları nedeniyle sirenlerin çalmadığı ifade edilirken, herhangi bir hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını, ülkenin güneyindeki Sur kentinde Filistinlilerin yaşadığı Reşidiye Mülteci Kampına yakın bölgeden İsrail'e yönelik roket atışı yapan kişi veya kişilerin güvenlik güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Kaç kişinin gözaltına alındığı ve Lübnan vatandaşı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

Etiketler : Lübnan basını Reşidiye Mülteci Kampı israil
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