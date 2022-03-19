Türkiye'den Lübnan'a insani yardım

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19 Mart 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 09:30:00

Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

Kaynak: AA

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Mersin'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götürecek 15 TIR'ı taşıyan gemi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, AFAD koordinasyonunda hazırlanan 524 tonluk gıda ve bebek sütü bulunan insani yardım malzemelerini taşıyan 15 TIR'lık filo, 'İyilik Gemisi'ne yüklenmek üzere Taşucu Limanı'na geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, uğurlama törenindeki konuşmasında, geminin yardım malzemelerinin yanı sıra Anadolu insanının sevgisini, muhabbetini ve duasını da taşıdığını söyledi.

Çataklı, "Tarihin her döneminde milletimiz dara düşmüşe el uzattı. Bunu yaparken bazılarının yaptığı gibi mazlumların saçının rengine bakmadık, atalarımız da bakmamıştı. 'Gözleri mavi mi?' diye bakmadık, ten rengi farklı diye kimseyi trenlerden ya da otobüslerden indirmedik. Sınırlardan geçemesinler diye yavrulara çelme takmadık. Myanmar'dan Yemen'e, Filistin'den Ukrayna'ya, Suriye'den Bosna'ya, Haiti'ye kadar diline, dinine, rengine, ırkına, mezhebine bakmaksızın nerede mazlum varsa yetişmeye çalıştık. Hamdolsun ki yaradan da bize fazla fazla verdi. İnşallah bundan sonra da verecek" dedi.

Çataklı, yardımları Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı istediklerini dile getirdi. Vali Ali İhsan Su da Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi bugün de sıkıntıda olan insanların yardımına koştuğunu anlattı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 18 TIR'dan oluşan ikinci yardım filosunun da gelecek hafta gönderilmesinin planlandığını kaydetti.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin okuduğu duanın ardından, insani yardımları taşıyan araçlar gemiye yüklendi.

Etiketler : mersin lübnan türkiye insani yardım
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