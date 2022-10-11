Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.
11 Ekim 2022 Salı 16:05:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:05:00
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
Son Dakika Haberleri.. Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Meclis'e sunuldu.
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