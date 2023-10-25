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25 Ekim 2023 Çarşamba 18:52:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 18:52:00

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmada dört Hizbullah mensubu öldürüldü

Kaynak: AA

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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile bugün yaşanan çatışmalarda ölü sayısının dörde yükseldiğini duyurdu.

Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 4 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Hizbullah'tan, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Mahmud Ahmed Derviş adlı 1 Hizbullah mensubunun daha hayatını kaybetmesiyle bugün ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Açıklamada ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Son can kaybıyla, Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 43'e yükseldi.

Bu arada Lübnan'ın resmi haber ajansı da İsrail'in güney sınırındaki Marun er-Ras kasabasındaki bir evin bombaladığı ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

Haberde Kızılhaç ve Lübnan ordusundan ekiplerin inceleme yapmak üzere bölgeye geldiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Şebaa Çiftlikleri'nde yer alan İsrail askerlerine yönelik tanksavar füzesi ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail ordusuna ait bir tanka yönelik Avivim bölgesinde tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiğini, can kaybı olmadığı kaydedildi.

İsrail'in topçu birlikleri ve tank atışlarıyla saldırıya karşılık verildiği aktarıldı.

Etiketler : Hizbullah çatışma ölü sayısı
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