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02 Ocak 2024 Salı 21:36:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 21:36:00

Lübnan, işgalci İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet edecek

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Son Dakika Haberleri.. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.

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