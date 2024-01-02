02 Ocak 2024 Salı 21:36:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 21:36:00
Lübnan, işgalci İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet edecek
Son Dakika Haberleri.. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan Dışişleri Bakanlığı'na Beyrut'a saldırı düzenleyen İsrail'i Birleşmiş Milletler'e (BM) şikayet etme talimatı verdi.
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