Lösemide bu belirtiler ihmale gelmez

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05 Kasım 2022 Cumartesi 10:31:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 10:31:00

LÖSEMİDE BU BELİRTİLER İHMALE GELMEZ

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Çocukluk çağının en sık görülen kanser türü löseminin en önemli iki belirtisi vücutta kendiliğinden oluşan morluklar ve yorgunluk. Fakat aileler yorgunluğu çocuğun hareketliliğine, morlukları da bir yere çarpma ihtimaline bağlıyor.

Çocukluk çağının en sık görülen kanser türü löseminin en önemli iki belirtisi vücutta kendiliğinden oluşan morluklar ve yorgunluk. Fakat aileler yorgunluğu çocuğun hareketliliğine, morlukları da bir yere çarpma ihtimaline bağlıyor.

Halk arasında 'kan kanseri' olarak bilinen lösemi çocukluk çağının en sık görülen kanserlerinin başında geliyor. Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Canpolat, löseminin teşhisindeki en önemli sorunun erken anlaşılamaması olduğunu belirterek "Hastalığın erken tanısı zordur çünkü birçok hastalıkla karışabilir" diyor.

Bacağın üst tarafında morluklar: Her morluk çocuğun hareketli olmasına ve yaramazlığa bağlanmamalıdır. Altında kemik bulunan yüzeylerde örneğin kol ve bacaklardaki morluklar darbeye bağlı olabilir ancak yumuşak bölgelerdekiler anlamlıdır ve doktora gösterilmelidir. Çok hafif bir darbeyle kocaman bir morluk oluşması da normal değildir.

Burun ve diş eti kanamaları: Lösemi kan hücrelerini etkileyen bir hastalık olduğundan çeşitli kanamalara yol açabiliyor. Örneğin; çocukların vücudunda geçmeyen küçük noktasal kanamalar ile burun ve dişeti kanamalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Löseminin en önemli belirtilerinden biri uzun süren ve geçmeyen diş eti kanamalarıdır.

Çabuk yorulma: Lösemide kansızlığa bağlı olarak halsizlik, çabuk yorulma ve tende solukluk gibi belirtiler önemli sinyaller olabildiğinden, ebeveynlerin çocukları iyi gözlemlemesi ve olağandışı durumlarda zaman kaybetmeden en yakın sağlık merkezine getirmeleri çok önemlidir.

Lenf bezlerinde büyüme ve ağrı: Prof. Dr. Cengiz Canpolat, karaciğer, dalak ve lenf bezlerinin büyümesinin lösemi hastalığının belirtilerinden olabildiğini belirterek "Ayrıca uzun süren, nedeni belli olmayan ateş durumunda lösemiyi ekarte etmek için bazı testler yapılmalı, hasta yakından takip edilmelidir. Hastaların yaklaşık yüzde 25'inde de kol ve bacaklarda ağrılar görülebilir" dedi.

Etiketler : lösemi hastalık çocuk
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