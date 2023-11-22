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Londra'da Gazze diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı David Cameron ile görüştü
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22 Kasım 2023 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 18:19:00

Londra'da Gazze diplomasisi: Bakan Fidan mevkidaşı David Cameron ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarıyla İngiltere'yi ziyaret etti. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirdiği heyetle birlikte başkent Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, İngiltere'nin ardından Fransa'yı ziyaret edecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 11 Kasım'da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanları, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirilmişti.

Etiketler : bakan fidan ingiltere gazze görüşme
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