Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda

İş insanı ve Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım tarafından 2005 kurulan ve 18 yılda petrol ürünleri arzında Türkiye ve yakın coğrafyanın en etkili enerji şirketlerinden biri haline gelen Lokal Enerji, büyüme hedefleri kapsamında yatırım faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl bünyesine yeni iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş.'yi katan şirket, pazar payını artırma stratejisi kapsamında önemli bir adım daha attı. Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım'ın gelecek vizyonu kapsamında harekete geçen Orinda Denizcilik A.Ş. yetkilileri, Orinda isimli LPG gemisinin satın alımı konusunda Orinda Shipping Company Pte. Ltd. ile anlaştı.

TÜRK BAYRAĞI İLE FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Antrepolar, serbest bölgeler ve açık denizlerde işlem yürütülen transit ticaret sektöründe faaliyet gösteren Lokal Enerji'nin kilit şirketlerinden biri olması planlanan Orinda Denizcilik, 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisini 15 Mart'ta Londra'da imzalanan anlaşma ile resmen bünyesine kattı. Sektörün yakında takip ettiği anlaşmanın akabinde Singapur siciline kayıtlı olan gemi Türk gemi siciline kayıt edildi. Türk bayrağı çekilen ve Türk denizcilere emanet edilen Orinda faaliyetlerine başlamak için demir aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 250'NCİ ŞİRKETİ

Bünyesine kattığı şirketler ve imzaladığı yeni anlaşmalarla adından söz ettirmeyi sürdüren başarılı iş insanı Murat Yıldırım yönetimindeki Lokal Enerji, sektöründe lider olma yolunda kararlı adımlarını sürdürüyor. Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesinde 250. sırada yer alan Lokal Enerji'nin bir diğer iştiraki Dolugaz, aynı listede 371. sırada bulunuyor. Yıllık 600 bin ton ticaret hacmi ve 500 bin ton taşıma kapasitesi ile Türkiye LPG pazarının ilk dört firması arasında yer alan Dolugaz A.Ş. gibi Orinda Denizcilik'in de sektörün önde gelen şirketleri arasına girmesi bekleniyor.