VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa basını bile anladı: PKK, Kılıçdaroğlu için kampanya yürütüyor
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Halkbank kararı
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'ye kitlerin satışı önemli
Portekiz'de ötenazinin yasallaşması 4.kez veto edildi
Ümraniye'de hastanede patlama
Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda
19 Nisan 2023 Çarşamba 17:14:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 17:14:00

Lokal Enerji büyümeye devam ediyor... Orinda LPG gemisi Lokal Enerji filosunda

ABONE OL

Enerji alanında sektöre liderlik eden şirketlerden Lokal Enerji'nin bu yıl bünyesine kattığı grup iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş. ilk anlaşmasını yaptı. Şirket yetkilileri, 15 Mart'ta Londra'da imzaladıkları anlaşma ile 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisi Orinda'yı şirket filosuna kattı.

İş insanı ve Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım tarafından 2005 kurulan ve 18 yılda petrol ürünleri arzında Türkiye ve yakın coğrafyanın en etkili enerji şirketlerinden biri haline gelen Lokal Enerji, büyüme hedefleri kapsamında yatırım faaliyetlerine devam ediyor. Bu yıl bünyesine yeni iştiraki Orinda Denizcilik A.Ş.'yi katan şirket, pazar payını artırma stratejisi kapsamında önemli bir adım daha attı. Lokal Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldırım'ın gelecek vizyonu kapsamında harekete geçen Orinda Denizcilik A.Ş. yetkilileri, Orinda isimli LPG gemisinin satın alımı konusunda Orinda Shipping Company Pte. Ltd. ile anlaştı.

TÜRK BAYRAĞI İLE FAALİYETLERİNE BAŞLADI

Antrepolar, serbest bölgeler ve açık denizlerde işlem yürütülen transit ticaret sektöründe faaliyet gösteren Lokal Enerji'nin kilit şirketlerinden biri olması planlanan Orinda Denizcilik, 8720 MT (metric ton) taşıma kapasitesine sahip 124,9 metre uzunluğundaki LPG gemisini 15 Mart'ta Londra'da imzalanan anlaşma ile resmen bünyesine kattı. Sektörün yakında takip ettiği anlaşmanın akabinde Singapur siciline kayıtlı olan gemi Türk gemi siciline kayıt edildi. Türk bayrağı çekilen ve Türk denizcilere emanet edilen Orinda faaliyetlerine başlamak için demir aldı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 250'NCİ ŞİRKETİ

Bünyesine kattığı şirketler ve imzaladığı yeni anlaşmalarla adından söz ettirmeyi sürdüren başarılı iş insanı Murat Yıldırım yönetimindeki Lokal Enerji, sektöründe lider olma yolunda kararlı adımlarını sürdürüyor. Fortune 500 Türkiye&#39;nin En Büyük Şirketleri listesinde 250. sırada yer alan Lokal Enerji'nin bir diğer iştiraki Dolugaz, aynı listede 371. sırada bulunuyor. Yıllık 600 bin ton ticaret hacmi ve 500 bin ton taşıma kapasitesi ile Türkiye LPG pazarının ilk dört firması arasında yer alan Dolugaz A.Ş. gibi Orinda Denizcilik'in de sektörün önde gelen şirketleri arasına girmesi bekleniyor.

Etiketler : Lokal Enerji Orinda LPG Murat Yıldırım
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Yokluktan gelen kuşağız

Yokluktan gelen kuşağız
Baba olmak tarifsiz bir duygu

Baba olmak tarifsiz bir duygu
Avrupa'ya açılıyor

Avrupa'ya açılıyor
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Londra'da hırsızlık şoku

Londra'da hırsızlık şoku
Evliliğimizde sorun yok

Evliliğimizde sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX