Liseli gençler Filistinli çocukların mücadelesini resmetti

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN CESUR DİRENİŞ MÜCADELESİ RESİMLERLE ANLATILDI

TÜGVA Genel Merkezi'ndeki ödül töreni ve sergi açılışıyla başlayan programda birinci, ikinci ve üçüncü olarak derecelendirilen toplamda 12 kişi ödül almaya hak kazandı. Birincilere tablet, ikincilere akıllı kol saati, üçüncülere ise profesyonel sanat malzemeleri ödül olarak takdim edildi.

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, TÜRGEV ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, ressam Cemal Toy, ressam ve minyatür sanatçısı Günseli Kato'nun yanı sıra birçok sanatsever katılım sağladı.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bütün ırkları tek ırk, tek kalp hâline dönüştüren İslamiyet ve insaniyet mücadelemizi bu alanda haykırmak istedik. Bir damla petrolü, bir damla kandan değerli gören zihniyete karşı hakkaniyet meselesini yine bu alanda duyurmaya çalıştık. Sizler sayesinde kendi ülkesinde mahkûm olan Filistin bayrağı şu an tüm dünyada dalgalanıyor. İstedikleri kadar çocuklarımızı, annelerimizi, kadınlarımızı katletsinler; 206 çeşit farklı işkenceye maruz bırakmak suretiyle babalarımızı, kardeşlerimizi öldürsünler. Günün sonunda dünyanın rengi, "Filistin rengine" dönmüş vaziyette. Batı'nın mahkûm edilmiş, köle olmuş liderleri istediği kadar bu durumu görmezden gelsinler. Bizim liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her gün haykırıyor; bizim milletimiz her gün sahada mücadelesini veriyor. New York'tan tutun da Paris'e kadar eylemler gerçekleştiriliyor. Biz ise Türkiye'nin gençlik hareketi olarak; nasıl ki Ayasofya ibadete açıldı buna şahitlik ettik, inşallah özgür Kudüs'te de hep birlikte namaz kılacağız. Kubbet-üs Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını doldurana kadar çalışacağız! İnanıyoruz ki bu gençlik konuşacak gök kubbede hoş bir sada yayılacak, bu gençlik yazacak hakikati tüm dünya okuyacak ve bu gençlik yürüyecek bir sabah kardan aydınlık gelecek" şeklinde konuştu.