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26 Aralık 2021 Pazar 14:20:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 14:20:00

Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi belli oldu

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Son Dakika Haberleri.. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Liselere Geçiş Sınavı 5 Haziran'da yapılacak" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.

Etiketler : Mahmut Özer LGS Milli Eğitim Bakanı
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