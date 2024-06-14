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Karne alan öğrenciden sıra dışı yöntem
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14 Haziran 2024 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 16:20:00

Lise öğrencilerinden sıra dışı yöntem: Ehliyetleri olmadığı için karne almaya atla geldiler!

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Türkiye genelinde birçok öğrenci bugün karne aldı. Bazıları yürüyerek bazıları toplu taşıma araçlarıyla bazıları aileleriyle bazıları da atla... Şaka yapmıyoruz gerçekten iki öğrenci karne almaya sıra dışı bir yöntem seçerek at ile geldiler.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için at ile gelmeyi tercih etti.

ATLA KARNE ALMAYA GELDİLER

"Ehliyetim olmadığı için ben de atla geldim" diyerek olaya şakayla yaklaşan Arık, karnesini at üzerinde aldı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübünde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler.

Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdı.

"YOLLARI AÇIK OLSUN"

Genç cirit sporcularının karne almaya atlarla geldiğini belirten Köprücü, "Bu öğrencilerimiz genç cirit sporcularımız. İkisi de cirit sporuyla ilgileniyorlar. Okullarına devam ederken, bir taraftan da ata sporumuz ciriti yaşatıyorlar. Yolları, bahtları açık olsun" dedi.

Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.

Etiketler : karne günü at ile okula sıra dışı yöntem karne alımı at ile gelen öğrenciler
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