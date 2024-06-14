Karne alan öğrenciden sıra dışı yöntem

Lise öğrencilerinden sıra dışı yöntem: Ehliyetleri olmadığı için karne almaya atla geldiler!

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Emirhan Arık ve Enes Tokay isimli öğrenciler karne almak için at ile gelmeyi tercih etti.

diyerek olaya şakayla yaklaşan Arık, karnesini at üzerinde aldı.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Okulun, derslerin yanı sıra aynı zamanda ata sporu ciritle ilgilenen, Kop Atlı Spor Kulübünde cirit sporcuları olan öğrenciler, karnelerini alabilmek için atları okullarının bahçesine sürdüler.

Öğrencileri at üzerinde okul bahçesinde gören okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, gördüğü manzarada karşısında şaşırdı.

Genç cirit sporcularının karne almaya atlarla geldiğini belirten Köprücü,dedi.

Karnelerini alan öğrenciler ise, daha sonra okuldan atları üzerinde ayrıldılar.