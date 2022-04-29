VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tuzla'da bir iş yerinde patlama
İBB'de çalışan PKK bağlantılı Şafak D. tutuklandı
Taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor
İstanbul'da Ramazan Bayramı tedbirleri
Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
KDV'de devrim gibi gelişme! Paralar iade edilecek
AK Parti'den 'Dezenformasyon Düzenlemesi' açıklaması
Müzede Bir Gün
Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!
Bayram coşkusu 24 TV'de yaşanıyor!
Ege'de Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 ihlal yaptılar
Mehmetçik girilemez denilen yerde!
Bakan Kirişci: 156,6 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlanacak
Elektronik haberleşme sektöründeki tarife ve kampanyalar e-Devlet üzerinden karşılaştırılabilecek
Mersin'de terör örgütü operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Sudan'ın Batı Darfur bölgesindeki şiddet olaylarında ölü sayısı 200'ü aştı
İsrail polisi, baskın düzenlediği Mescid-i Aksa'dan çekildi
Blinken'a göre, Türkiye ve Hindistan gibi ülkelere silah satışı daha kolay olmalı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Baba-kız teklisi
Tarkan'la şarkılara bakıyoruz
Single heyecanı
Yaz konserleri başlıyor
29 Nisan 2022 Cuma 13:41:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 13:41:00

Liderlerin Ramazan Bayramı programı belli oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye, Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Ramazan Bayramı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da girecek, Erdoğan, bayramı ailesiyle geçirecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nda memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arife günü İstanbul'da olması, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ilk gün Ankara'da olacak, sonraki günlerde ise İstanbul'da ailesiyle bayramı geçirecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak.

Destici Eskişehir, Karamollaoğlu Ankara, Uysal Afyonkarahisar'da

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramı Eskişehir'de ailesiyle geçirecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara'daki evinde karşılayacak. Karamollaoğlu, bayramın ikinci günü İstanbul'a geçerek, partililerle bayramlaşacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ramazan Bayramı'nda memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal bayramı İzmir'de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Ankara'da geçirecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'da, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ise bayramı Ankara'da karşılaması bekleniyor.

Etiketler : Ramazan Bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce Önder Aksakal Devlet Bahçeli
Esra'nın Jargon'u

Esra'nın Jargon'u
Panik gecesi

Panik gecesi
Setimiz çok eğlenceli

Setimiz çok eğlenceli
İdolü Ajda

İdolü Ajda
Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak

Barış'ın en yakın arkadaşını canlandıracak
Sosyal medyadan keşfedildim

Sosyal medyadan keşfedildim
Jennifer bile olsa dönüp bakmam

Jennifer bile olsa dönüp bakmam
8 bin kişilik koro

8 bin kişilik koro
Can dostu ana kucağında

Can dostu ana kucağında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER