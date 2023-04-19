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19 Nisan 2023 Çarşamba 09:50:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 09:50:00

Liderlerin damak zevklerini anlattı... Başkan Erdoğan'ın favorisi Karadeniz mutfağı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı.

Eski cumhurbaşkanları Süleyman Demirel'den Turgut Özal'a, eski başbakan Bülent Ecevit'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar Türk siyasetinin son 30 yılına damga vuran isimlerine yemek yapan Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Şef Zeki Açıköz, liderlerin damak zevklerini anlattı.

8. Cumhurbaşkanı Özal'ın yemek yemeyi çok seven liderlerden biri olduğunu dile getiren Açıköz, daha çok yöresel lezzetleri tükettiğini belirterek, "9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ise Isparta mutfağının aşığıydı, hiç yemek ayrımı yapmazdı" dedi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in yemekle arasının pek olmadığını ama yine de kuru fasulye yemeğinin favorisi olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Başbakan Necmettin Erbakan ise sulu yapılan lagos buğulamaya bayılırdı" dedi.

ELIZABETH SÜTLACI ÇOK SEVDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beslenmesine dikkat eden liderlerin başında geldiğini anlatan Açıköz, "Rizeli olduğu için damak lezzeti tam bir Karadeniz mutfağı. Osmanlı mutfağını ve yöresel lezzetleri çok sever. Yayla çorbasını ve sebze yemeklerini keyifle yer" dedi.

Kraliçe Elizabeth, Obama ve Putin gibi dünya liderlerine de yemeklerini tattırdığını belirten şef, Elizabeth'e 2008'deki Türkiye ziyaretinde Türk yemeklerinden oluşan menü hazırladığını söyledi.

Açıköz, "Elizabeth'e perhizine uygun olsun diye tatlı olarak fırın sütlaç hazırladık. Kraliçe, sütlacı o kadar beğendi ki normalde saray kuralları gereği konuşmak yasak olmasına rağmen benimle sohbet etti" diye konuştu.

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