Lider eşlerinden Emine Erdoğan'a "geçmiş olsun" mesajları

Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi Mehriban Aliyeva, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Ürdün Kraliçesi Rania el-Abdullah, Emine Erdoğan'ı telefonla arayarak depremlerde hayatını kaybedenler için taziyede bulundu, yaralılara şifa diledi. Kraliçe Rania el-Abdullah, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün halkının dualarla ve kalben Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Emine Erdoğan da Ürdün Kraliçesi'ne afete ilişkin son bilgileri aktardı. Erdoğan, Kraliçe Rania el-Abdullah'a iyi dilekleri için teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mehriban Aliyeva da Emine Erdoğan ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda da bulunan Aliyeva, "Türkiye halkının kaderi bizim kaderimizdir. Yüce Tanrı'dan bütün Türkiye halkına güç ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'a mesaj gönderen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in eşi Ziroatkhon Hoshimova da geçmiş olsun dileklerini iletti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez ise mesajında afetten derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Yaşanan trajedinin büyüklüğü karşısında derinden sarsılıyoruz. Kalbimiz depremzedeler, aileleri ve kurtarma ekipleriyle beraber. Bu zor ve acılı anlarda Türk halkına olan tüm desteğimizi ve dayanışmamızı bildirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"MÜMKÜN OLAN HER ŞEKİLDE YARDIMA HAZIRIZ"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kendi trajedilerine rağmen bugün dualarının Türkiye ile olduğunu belirtti. Binlerce insanın ölümü ve ıstırabının tarif edilemez bir acı olduğunu vurgulayan Zelenska, "Emine Erdoğan, sizin için buradayız ve mümkün olan her şekilde yardıma hazırız. Faciadan etkilenenlere başsağlığı diliyorum. Ukrayna yanınızda." ifadelerini kullandı.

Eski Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un eşi Martine Moise da sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak, kendisi ve Haiti halkının tüm dualarının Türkiye ve özellikle depremden etkilenenlerle olduğunu dile getirdi.