VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Hiçbir ideoloji masumların canından değerli değil"
Aliyev: Gazze'deki gerilimin bir an önce giderilmesini umuyoruz
11. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma başvuruları devam ediyor
Başkan Erdoğan: İsrail bir terör devletidir
Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor
Bakan Koca, Gazze'ye yönelik sağlık yardımları için Mısır'da
15 Kasım 2023 Çarşamba 12:45:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 12:45:00

Lider eşleri Gazze için İstanbul'da buluşuyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkiler sürerken, İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. "Filistin İçin Tek Yürek" temalı toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya gelecek. Toplantıda, Gazzeli çocukların, annelerin ve mazlumların sesi, mesajları dünyaya duyurulacak.

Emine Erdoğan'ın hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de katıldığı programlardaki konuşmalarında Gazze en önemli gündem maddesi oldu.. Bu kez onun öncülüğünde lider eşleri İstanbul'da bir araya gelecek.

Emine Erdoğan "Filistin İçin Tek Yürek" temalı toplantının açılışında Gazzeli çocuklar, anneler ve tüm mazlumlar için dünyaya mesaj verecek.

Lider eşleri İsrail'in katliamlarına "dur" denilmesi için çağrıda bulunacak.

TOPLANTIYA BİRÇOK ÜLKEDEN DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARININ EŞLERİ KATILACAK

Toplantı, Emine Erdoğan'ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

Toplantıya Katar, Malezya, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinden devlet ve hükumet başkanlarının eşleri ile özel temsilciler katılacak.

2009'DA DA "FİLİSTİN'DE BARIŞ İÇİN KADINLAR TOPLANTISI" YAPILMIŞTI

Emine Erdoğan, 2009 yılında da "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"na öncülük etmişti. Toplantıda Emine Erdoğan "Gazze'ye Destek İçin İstanbul Çağrısı" metnini kürsüden okumuş, metin, lider eşlerinin oy birliğiyle kabul edilmişti.

Etiketler : emine erdoğan gazze filistin israil katliam
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX