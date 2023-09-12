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12 Eylül 2023 Salı 18:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 18:00:00

Libya'nın doğusundaki hükümetten Türkiye'ye felaket bölgelerine desteği için teşekkür

Kaynak: AA

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Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisinin (TM) görevlendirdiği hükümet, başta Türkiye olmak üzere sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlayan ülkelere teşekkür etti.

Libya'da TM'ye bağlı hükümetten yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinden zarar gören bölgelere destek sağlayan Türkiye ve Katar'ın da arasında olduğu ülkelere minnettar olunduğu belirtildi.

Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye bu felakette üstlendikleri tutumdan dolayı teşekkür edildi.

İtalya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de Libya halkına bu zor dönemde destek verdiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekipleri ile temel yaşam malzemelerini taşıyan üçüncü nakliye uçağının da Ankara'dan hareket ettiğini bildirmişti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, gün içerisinde yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının, çoğu Derne kentinde olmak üzere 3 bini geçtiğini duyurmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi de sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Etiketler : libya sel felaket teşekkür
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