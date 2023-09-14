Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.
14 Eylül 2023 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 21:47:00
Libya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 11 bini geçti
Kaynak: İHA
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Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.
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