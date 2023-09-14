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Libya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 11 bini geçti
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14 Eylül 2023 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 21:47:00

Libya'daki sel felaketinde bilanço artıyor: Can kaybı 11 bini geçti

Kaynak: İHA

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Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Libya Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Libya'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Etiketler : LİBYA SEL FELAKET CAN KAYBI
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