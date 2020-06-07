  • BIST
    110022
  • Dolar
    6,7688
  • Euro
    7,6343
  • Altın
    366,7990
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı
İran tutuklu takasında ABD'yle doğrudan müzakere yapılmadığını açıkladı
Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bizans bayrağı tepkisi
Avaşin'e hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 112 bini geçti
Cammu Keşmir'de çatışma: 5 ölü
New York'ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
İspanya'da ırkçılık karşıtı protestolar düzenlendi
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan: Yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gördük
Tunceli'de terör örgütüne darbe!
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak
Başkan Erdoğan şair Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Güney Kıbrıs'taki camiye Bizans bayrağı asılmasını kınıyoruz
Suriye'de Esed rejimi halkın ekinlerini yakıyor
6 saatlik yol 3 saate inecek
MSB: Sivilleri hedef alma hazırlığındaki teröristler yaralı yakalandı
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu
Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinliler İsrail ilhakına direniyor
Hindistan: Çin ile sınır anlaşmazlığının çözümü konusunda çalışacağız
Rumlardan ikinci cami provokasyonu! Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı astılar
07 Haziran 2020 Pazar 17:49:00 - Güncelleme:07 Haziran 2020 Pazar 17:54:00

Libya'da yakalanan Rus ajanların faaliyet ve hedefleri duyuruldu

ABONE OL

Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın ülke topraklarında yaptıkları faaliyetleri ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu.

Libya'da yakalanan Rus ajanlar Maxim Shogali ve Samer Suefan'ın ülke topraklarında yaptıkları faaliyetleri ve hedefleri kamuoyuna duyuruldu.

Libya hükümetince yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamada, iki ajanın da Yevgeni Prevogen’in sahibi bulunduğu “Vlevsky Astrov” şirketinde çalıştıkları ve Libya’daki askeri ve ekonomik durum hakkında üslerine raporlar hazırladıklarının belirlendiği kaydedildi.

Ajanların, Libya adaleti tarafından aranan Seyfülislam Kaddafi ile birden fazla kez görüştüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Astrov şirketinin, Libya’da olası seçimi Rusya’ya yakın isimlerin kazanması için çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ajanlara yardım eden 'Alexander Prokofiev' ve 'Konstantin Alexander' adında iki ajanın daha olduğu yapılan soruşturmada anlaşıldı. Finansal işlemleri yapabilmek için sahte şirket mühürleri düzenlediler. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçimleri etkilemek ve bilgi toplamak için Libyalıları işe alamaya başladılar.

Ajanların cep telefonları, bilgisayarları ve yapılan aramalarda ele geçirilen belgelerde, Libya'da bir Rus askeri üssü kurulmasını sağlamak, ABD'nin üs kurmasını engellemek ve Libya petrolleri ile doğal gaz endüstrisini kontrol etmek gibi stratejik çalışmalar yaptıkları belirlendi."

Söz konusu ajanların, Temmuz 2019’da Libya hükümeti güvenlik güçlerince yakalandığı duyurulmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER