Libya ve Çin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor
Kaynak: IHA
Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakan Manguş'la görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra Libya'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.
ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
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