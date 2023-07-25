VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mardin'de terör operasyonu: 1 kadın terörist etkisiz hale getirildi
Bursa'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de Narkotik'ten zehir tacirlerine operasyon: 54 şüpheli gözaltına alındı
Kenya Devlet Başkanı Ruto'dan muhalif lidere, bire bir görüşme çağrısı
Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırılara Türkiye'den sert tepki: En güçlü şekilde lanetliyor...
Orman yangınları sebebiyle İtalya'da 4 kişi hayatını kaybetti
25 Temmuz 2023 Salı 20:54:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 20:54:00

Libya ve Çin dışişleri bakanları Türkiye'ye geliyor

Kaynak: IHA

ABONE OL

Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Uluslararası İşbirliği ve Dışişleri Bakanı Necla Manguş 26 Temmuz'da Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakan Manguş'la görüşmelerinde, ikili ilişkilerin yanısıra Libya'daki güncel gelişmelerin ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI WANG Yİ DE TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi 26 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmelerinde Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Etiketler : Necla Manguş ziyareti Türkiye-Libya Manguş çin
Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama

Tuğçe Tayfur'dan eski nişanlısına suçlama
Terzi heyecanı

Terzi heyecanı
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
'Neyzen' buluşması

'Neyzen' buluşması
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX