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24 Kasım 2023 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 18:47:00

Libya tezkeresinin 24 ay uzatılması teklifi: TBMM Genel Kurulu'na sunuldu

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Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

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Etiketler : asker gönderme izni Libyaya asker gönderme Cumhurbaşkanlığı tezkeresi tbmm
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