24 Kasım 2023 Cuma 18:47:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 18:47:00
Libya tezkeresinin 24 ay uzatılması teklifi: TBMM Genel Kurulu'na sunuldu
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu
Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 24 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.
Detaylar geliyor...
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