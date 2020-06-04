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04 Haziran 2020 Perşembe 13:23:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 13:23:00

Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi

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Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerden arındırarak kontrolü sağladığı başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde, milislere ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden arındırarak kontrolü sağladığı başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde, milislere ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdiğini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı terörle mücadele ekiplerinin, bugün tamamı kontrol altına alınan Trablus'un 25 kilometre güneydoğusundaki Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, 5 askeri araç, 3 zırhlı savaş aracı, 7 tank, 3 personel taşıyıcı ve 3 top ele geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, Trablus'un güneyindeki Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis bölgelerinde kontrolü sağlayan ordu birliklerinin, Terhune kentine yönelik operasyonlarına devam ettiği kaydedildi.

Yaklaşık bir yıl önce başkente saldırı emri veren darbeci Hafter'e bağlı milisler, son dönemde Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşıyor.

Libya ordusu bu sabah Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin, Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını ve bu bölgelerde kontrolün tamamen sağlandığını duyurmuştu.

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