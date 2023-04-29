VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yaptığımız hizmetlerle artık Türkiye sağlıkta dünyada model haline geldi"
"Yeni yüzyılın kodlarını Türkiye'nin girişimci ve cesur gençleri yazacak"
Yurt dışına kayıtlı seçmenler oy vermeye başladı
Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor
Başkan Erdoğan, Aliyev ile görüştü
"Türkiye'nin gençleri büyük hedefler istikametinde yürüyor"
29 Nisan 2023 Cumartesi 12:16:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 12:16:00

Libya Başbakanı Dibeybe: Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, Türkiye'nin bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneği olduğunu belirterek "Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz." dedi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret ederek katılımcılara hitap etti.

Sözlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık ve afiyetinin devamını dileyerek başlayan Dibeybe, katılımcıların geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dibeybe, "Bugün burada bu etkinliğe katılıyor olmam, aynı zamanda Türkiye ve Libya arasındaki derin tarihi bağları, Türk halkıyla Libya halkı arasındaki köklü birlikteliği vurgulamaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "modern Türkiye'nin kurulum aşamasındaki rolü"ne de işaret eden Dibeybe, "Türkiye, bugün başarılı bir devlet modelinin en güzide örneğidir. Halkına, milletine, vatanına gerçek anlamda hizmet eden bir Türkiye modelini görmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile Türkiye'nin de nükleer santrale sahip ülkeler arasında yer almış olmasını kutlayan Dibeybe, böylelikle Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unun bu santral sayesinde temin edilmiş olacağını belirtti.

Dibeybe, "Bugün, Türkiye'nin bilge yöneticisiyle, yönetimiyle ve sahip olduğu büyük olanaklarla ve liderliğiyle bütün engellemelere ve meydan okumalara karşı dik ve sağlam bir duruş sergilediğini görmekteyiz." dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve Türk halkının sağlam duruşuyla" yaraların hızlı şekilde sarıldığını vurgulayan Dibeybe, yeniden imar faaliyetlerinin yapıldığını gördüklerini dile getirdi.

Dibeybe "Öte yandan bugün 7'ncisi düzenlenen TEKNOFEST faaliyetlerine sağlanan bu katılımla Türkiye'nin uzay bilimi, havacılık ve teknoloji alanında ne kadar hızlı gelişim kaydettiğini görmekteyiz." diye konuştu.

Libya'nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine yapmış oldukları katkıdan dolayı Türkiye'ye ve Baykar'a teşekkür eden Dibeybe, "Cenabı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Türkiye'ye daha çok ilerleme ve atılım temenni ediyorum." dedi.

Etiketler : teknofest abdulhamid dibeybe libya
Çocuklara yardım eli

Çocuklara yardım eli
‘Tarifi Zor'a beraat talebi

‘Tarifi Zor'a beraat talebi
Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor

Kayıkçı'nın kızı olarak dönüyor
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var
Gizli aşk ortaya çıktı

Gizli aşk ortaya çıktı
Dile kolay 30 yıl!

Dile kolay 30 yıl!
Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!

Oğuzhan Koç: Yeter ki tatlıya bağlansın!
Yüzümde hiç estetik yok

Yüzümde hiç estetik yok
Ben nereye Roco oraya

Ben nereye Roco oraya

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX