22 Ağustos 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 16:45:00
Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında "Türk Deniz Görev Grubu" görevi kapsamında TCG Gemlik gemisinde eğitim yapıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
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