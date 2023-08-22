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Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim
22 Ağustos 2023 Salı 16:45:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 16:45:00

Libya açıklarındaki TCG Gemlik gemisinde eğitim

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Libya açıklarında "Türk Deniz Görev Grubu" görevi kapsamında TCG Gemlik gemisinde eğitim yapıldığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Deniz Görev Grubu görevi kapsamında TCG GEMLİK; hafif silah atışları, helikopter iniş/kalkış, dikey ikmal ve gemiye çıkma eğitimleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı libya türk deniz görev grubu tcg gemlik gemisi
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