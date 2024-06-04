LGS'de sıfır çeken öğrenciye çeyrek altın!
Şanlıurfa'da ilginç bir olay meydana geldi. LGS deneme sınavına giren öğrenci 90 sorunun tamamını çözdü. Sonucu ise herkesi şoke etti. Tüm soruları yanlış yapan öğrenciye çeyrek altın takıldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu...
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.90 SORUDA 90 YANLIŞ
Şanlıurfa'da ilginç bir olay meydana geldi. Bir öğrenci LGS deneme sınavına girdi. Sınav sonucu ise herkesi şoke etti. LGS öğrencisi, 90 sorunun yer aldığı deneme sınavında bu soruların tamamına yanlış cevap verdi. Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye hediye olarak çeyrek altın verildi.