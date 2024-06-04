LGS'de sıfır çeken öğrenciye çeyrek altın!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 38 bin 192 öğrenciye yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor.

Şanlıurfa'da ilginç bir olay meydana geldi. Bir öğrenci LGS deneme sınavına girdi. Sınav sonucu ise herkesi şoke etti. LGS öğrencisi, 90 sorunun yer aldığı deneme sınavında bu soruların tamamına yanlış cevap verdi. Bunun üzerine eğitim merkezi tarafından öğrenciye hediye olarak çeyrek altın verildi.