Başkan Erdoğan talimat verdi! Flaş LGS ve YKS kararı...

LGS ve YKS günü sokak kısıtlaması! Bakan Koca açıkladı: Cumhurbaşkanı talimat verdi
Kaynak: AA
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiğini duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.