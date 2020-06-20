20 Haziran 2020 Cumartesi 10:58:00 - Güncelleme:20 Haziran 2020 Cumartesi 11:55:00
LGS sınavında ilk oturum sona erdi
LGS birinci oturum sona erdi. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü. Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular çözdü.
LGS birinci oturum sona erdi. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü. Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular çözdü.
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