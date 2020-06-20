LGS sınavında ilk oturum sona erdi

LGS birinci oturum sona erdi. İlk oturum, 50 soruluk sözel alandan oluştu ve süresi 75 dakika sürdü. Birinci oturumda öğrenciler, 8. sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, alanlarından sorular çözdü.