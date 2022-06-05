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05 Haziran 2022 Pazar 15:14:00 - Güncelleme:05 Haziran 2022 Pazar 15:14:00

LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Etiketler : Sınava giren 8. sınıf öğrencileri sorulara ve cevap anahtarları meb.gov.tr
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