LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor
Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenleri 24 TV'ye yanıtlıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 24 TV'de Melik Yiğitel'in programında açıklamalarda bulunuyor
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Sınava giren öğrencilerimize maske ve el dezenfektanı sağlayacağız.
Soru kitapçıklarının dağıtılması dezenfektanların sunulması gibi her aşamada cerrahi eldiven kullanma zorunluluğu getirdik
Biz geçen sene 3873 okulda sınav yapmışız. Bu sene 5 kat arttı 18139 oldu. İşte burada nasıl bir tedbir aldığımız çok net görünüyor. Bir de kendi okullarında sınava giriyorlar
Koronavirüs taşıyan öğrenci komisyona başvurduklarında ayrı tedbirler alınmış ayrı binalarda sınava girmeleri söz konusu isterlerse. Hastanede olan öğrencilerimiz de hastanede girebilecek
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- LGS içi son uyarılar... Bakan Selçuk açıklamalarda bulunuyor
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