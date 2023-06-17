LGBT sapkınlığına geçit yok! Konserler iptal edildi
Denizli Büyükşehir Belediyesi, katıldığı ödül töreninde LGBT propagandası yapmaya kalkışan Melike Şahin'in Mabel Matiz ile birlikte çıkacağı konserin iptal edildiğini açıkladı.
Katıldığı ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in Mabel Matiz ile birlikte çıkacağı Denizli konseri iptal edildi.
Ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in tepki çeken açıklamasının ardından konserleri tek tek iptal edilmeye başlamıştı. Son olarak sanatçının Denizli Açık Hava Tiyatrosunda Mabel Matiz ile birlikte gerçekleşmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği açıklandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."
Kamuoyuna duyurumuzdur...— Denizli Büyükşehir Belediyesi���� (@denizlibld) June 17, 2023
19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir.
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