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17 Haziran 2023 Cumartesi 19:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 19:30:00

LGBT sapkınlığına geçit yok! Konserler iptal edildi

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, katıldığı ödül töreninde LGBT propagandası yapmaya kalkışan Melike Şahin'in Mabel Matiz ile birlikte çıkacağı konserin iptal edildiğini açıkladı.

Katıldığı ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in Mabel Matiz ile birlikte çıkacağı Denizli konseri iptal edildi.

Ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in tepki çeken açıklamasının ardından konserleri tek tek iptal edilmeye başlamıştı. Son olarak sanatçının Denizli Açık Hava Tiyatrosunda Mabel Matiz ile birlikte gerçekleşmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir."

Etiketler : denizli belediyesi mabel matiz lgbt melike şahin lgbt
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