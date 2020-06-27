SİHA'dan nokta atışı! Leyla Ağiri kod adlı terörist Filiz Arslan etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye yönelik terör tehdidini kaldırmak için Şırnak Uludere'nin karşısındaki Haftanin bölgesinde başlatılan Pençe Kaplan Harekatında önemli gelişme yaşandı. Terörist elebaşlarından Murat Karayılan'ın, "Düşerse, Haftanin'in tamamını alırlar" dediği Akrep Tepesi, dün sabah TSK'nın kontrolüne geçti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Önceki gün şiddetli çatışmaların yaşandığı tepede 5 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmesinin ardından, İHA'lar akşam saatlerinde 4 teröristin daha kaçmaya çalıştığını belirledi. Bunun üzerine saat 20.35'te Diyarbakır'dan kalkan üç F-16 bölgeyi 20 dakika boyunca belirli aralıkla bombaladı. Dün sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte araziyi tarayan Mehmetçik, parçalanmış 2 teröristin cesedini buldu.

TEPENİN ÖNEMİ

Komandoların Akrep tepesinde denetimi sağlamasından sonra teröristlerin kaçarken tuzakladıkları mayın ve bombalar da uzman AMİT ekiplerince tek tek etkisiz hale getirilmeye başlandı. Tepedeki kontrolü tümden ele geçiren Mehmetçik, hızla bölgede kalıcı üsler ve bu üslere ulaşımı sağlayacak olan bağlantı yolları inşa edilmesi için çalışmalara başladı. Akrep tepesinin güneyi ve batısına 4 yüksek güvenlikli 7/24 keşif/dinleme ve gözetleme yapabilecek kule ve üs bölgeleri inşa edilecek. Kuzeyine ve doğusuna da 6 üs bölgesi kurulacak. Bunlardan 3'ünde Mehmetçik, 3'ünde ise Irak bölgesel yönetimine bağlı peşmergeler yerleşerek kontrolü sağlayacak. Haftanin bölgesindeki tüm kamp ve barınma alanlarına eleman ve lojistik ikmal takviyesi yapılan Akrep Tepesi, ayrıca hakim bir noktada ve yüksek rakıma sahip olduğu için hem Türkiye, hem de Irak topraklarında 35 kilometrelik alandaki en küçük bir hareketlilik bile fark edilebiliyor.

TEK HEDEF TERÖRİSTLER

Milli Savunma Bakanlığı, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tek hedefin teröristler olduğunu, hiçbir sivilin zarar görmediğini ve göremeyeceğini duyurdu. Akar, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tek hedefi teröristlerdir. Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" dedi.

ÖRGÜTE BİR DARBE DE SURİYE'DE

Türk istihbarat birimleri 23 Haziran'da Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi karşısında yer alan Ayn el Arap bölgesindeki Helince köyünde bir evde PKK/YPG'li teröristlerin buluştuğu bilgisine ulaştı. Teröristlerin bulunduğu eve SİHA ile hava harekatı düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında 25 yıldır PKK terör örgütünde yer alan ve YPG çatısı altında bulunan KJB'nin (Yüce kadınlar topluğu) 4'lü yürütme konseyinde bulunan Leyla Ağiri kod adlı Filiz Arslan'ın da (47) olduğu belirlendi. Operasyonda ayrıca örgütün kadın yapılanması üyeleri Zehra Barkal, Emine Veysi ve Mizgin Halil de öldürüldü. Suriye'nin başkenti Şam'da terörist başı Abdullah Öcalan tarafından eğitilen Ağiri'nin Ankara Güvenpark'ta 2016'da 36 kişinin öldüğü, 349 kişinin yaralandığı saldırının azmettirici olarak arandığı iddia edildi. Öte yandan MİT-TSK, Irak'ın kuzeyinde bulunan Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer bölgesinde bir araca operasyon düzenledi. SİHA'ların vurduğu araçta, PKK'nın sözde İstihbarat başkan yardımcısı ile 2 terörist öldürüldü.