Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt

Antalya'daki tarihi 3'lü zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan iyidir." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Beyaz Rusya topraklarında geliştirdiğimiz seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Toplantıda şunu gördük, başka alternatifimiz yok, bu yola devam edeceğiz. Türk dostlarımızın insiyatifi ile insani konuları konuştuk. Sivilleri hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlar rehin olarak kaldılar, onları kullanıyorlar.

İnsani koridor açılması önerimizi yeniden tekrarladık. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutmaz. Kısaca bugün bunları görüştük. Sorularınıza hazırız.

SORU-CEVAP

Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek misiniz?

Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.

Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.