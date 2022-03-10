VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul için yeni karar: İdari izinli sayılacaklar
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
TOKİ yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını ev sahibi yapacak
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da
Ukraynalıların Romanya'ya geçişi sürüyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
MHK Başkanı Gündoğdu: Aldığımız kararla ilgili operasyon veya temizlik gibi değerlendirme yapılmasın...
Başkan Erdoğan'dan barış için 5 günlük yoğun diplomasi trafiği
İngiltere, Rus Abramovich'in mal varlığını dondurdu, Chelsea'nin satışı askıya alındı
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt
Kuleba'dan Çavuşoğlu'na özel teşekkür: Tekrar görüşmeye hazırız
Tarihi zirvenin ardından ilk açıklamalar geldi!
Karadeniz gazında heyecanlandıran gelişme
Bölgede doğalgaz krizi!
Türkiye ile Angola arasında mutabakat zaptı imzalandı
Tarihi zirveden ilk kareler!
Umudun silahı Bayraktar TB2
Emrine uymayanlar cezalandırılacak
Uyarılar peş peşe geliyor!İstanbul'da kar başladı
Diplomasinin de merkezi Türkiye
Sivillere silah kullanma izni
"Baskı yapın"
10 Mart 2022 Perşembe 13:25:00 - Güncelleme:10 Mart 2022 Perşembe 13:25:00

Lavrov'dan "Silah veren ülkelere müdahale edecek misiniz?" sorusuna yanıt

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya geldiğini görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla yaklaşık 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, "Bugün şu anlaşıldı müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur. Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar." dedi.

Antalya'daki tarihi 3'lü zirvenin ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Soğuk bir barış, soğuk bir savaştan iyidir." ifadelerini kullandı.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

Bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Beyaz Rusya topraklarında geliştirdiğimiz seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Toplantıda şunu gördük, başka alternatifimiz yok, bu yola devam edeceğiz. Türk dostlarımızın insiyatifi ile insani konuları konuştuk. Sivilleri hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlar rehin olarak kaldılar, onları kullanıyorlar.

İnsani koridor açılması önerimizi yeniden tekrarladık. Müzakerenin yerini hiçbir şey tutmaz. Kısaca bugün bunları görüştük. Sorularınıza hazırız.

SORU-CEVAP

Savaşın maliyetleri hesapladığınız gibi mi? Ukrayna toprakları dışında Batı'dan gelen silahlar için müdahale edecek misiniz?

Bizim özel askeri operasyonumuzun gelişimi konusunda Cumhurbaşkanımız ve Savunma Bakanımız cevap verebilir. Plana göre devam ediyor. Ukrayna'ya getirilen silahları görüyoruz. Batılılar tehlikeli hareket ediyorlar. Binlerce roket atar getiriyorlar. Omuz üzerinde taşınan roket atarlar var. Bunlar teröristler tarafından kullanılabilen silahlardır. Başka ülkelerle savaşmayı planlamıyoruz. Ukrayna'ya da savaş açmadık. Böyle bir güvenlik sorunu oldu. Biz çağrı yaptık, bizi dinlemediler. Donetsk ve Luhanks'a yapılan saldırılar aslında her zaman planlanmış, bunu anladık. Bizi çok üzen bazı olaylar da oluyor. Pentagon kendi paraları ile Ukrayna topraklarında biyolojik laboratuvarlar kurdu.

Ukrayna'da yasak faaliyetler yürütüldüğüne dair rivayetler gerçeklere dayanıyor. Resmi ağızdan yalanlıyorlar. Buna şaşırmadık. BM'de de haberleri olmadığını söylediler. Buna şaşmıyoruz. Çalışmalarını gizli yapıyorlar. Rusya Federasyonu çevresinde, Çin çevresinde de devam ediyorlar. Biyolojik silahlar yasaktır.

Etiketler : Sergey Lavrov RUSYA UKRAYNA
Oğluyla karavan tatili

Oğluyla karavan tatili
Tiyatroda ‘Hesaplaşma'

Tiyatroda ‘Hesaplaşma'
Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar

Ölmediklerini ispat etmeye çalışıyorlar
İşlerine karışmam

İşlerine karışmam
Yaban hayvanlarına özel hastane

Yaban hayvanlarına özel hastane
Kapaklı gönderme

Kapaklı gönderme
Mayosuz Hadise

Mayosuz Hadise
Duygusal ziyaret

Duygusal ziyaret
Önceliği çocuğu

Önceliği çocuğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER