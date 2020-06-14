Lavrov ve Şoygu'nun İstanbul ziyareti iptal oldu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun İstanbul ziyareti iptal oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılması planlanan görüşme ileri bir tarihe ertelendi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke Bakan Yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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