Lavrov, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Libya meselesini görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya'daki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Şukri, telefon görüşmesinde, Libya'da derhal sürdürülebilir bir ateşkes sağlamak ve askeri seçenek olmadan çözüme gitmek dışında alternatif olmadığını vurguladı. Görüşmede, Berlin Konferansı'nın sonucuna uygun olarak Libya'daki bütün tarafların katılımıyla çözüme yönelik diyaloğun önemine dikkat çekildi.
Her iki bakan, Filistin-İsrail barış sürecindeki çıkmaz hakkındaki endişelerini de dile getirdi.
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