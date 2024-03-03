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03 Mart 2024 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 07:46:00

Lavrov, ADF'deki etkinliklerin uluslararası yükümlülükleri hatırlattığını bildirdi

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı oturum ve diğer etkinliklerin, uluslararası yükümlülüklere ülkelerin nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden düşündürdüğünü söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ADF sonrasında basın toplantısı düzenledi.

ADF'nin tamamlandığını belirten Lavrov, "Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan nispeten yeni bir siyaset bilimi formatıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de geçen yıl yaşanan yıkıcı deprem nedeniyle bir araya gelemediklerini dile getiren Lavrov, depremin sonuçlarının aşılması ve mağdurlara yardım edilmesi için tüm çabaların yoğunlaşması gerektiğini anımsattı.

Lavrov, Rusya'nın o dönemde Türkiye'ye yardım eden ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri, inşaat malzemeleri, insani yardım gönderdiklerini aktardı.

"UMARIM (FORUMDAKİ) MÜZAKERE FAYDALI OLMUŞTUR"

Lavrov, bu seneki ADF'de geçen yılın telafi edildiğini kaydederek, forumda devlet ve hükümet başkanları da dahil olmak üzere 100'den fazla ülkenin temsil edildiğini, dışişleri bakanları düzeyinde çok sayıda katılımcı olduğunu bildirerek, "Bu fırsatı değerlendirerek basın aracılığıyla Türk meslektaşlarımıza misafirperverlikleri ve sıcak karşılamaları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Forumdaki programlar çerçevesinde "ABD öncülüğündeki Kolektif Batı'nın, tüm devletlerin egemen eşitliğine saygı ilkesi ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün ilkelerini açıkça hiçe saymasına" dikkati çektiğini söyleyen Lavrov, Batı'nın mevcut uluslararası durumu kendi kurallarını dayatmak için kullandığını belirtti.

Rus Bakan, "Umarım (forumdaki) müzakere faydalı olmuştur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştuğu oturum ve diğer panellerde nerede olduğumuz ve uluslararası yükümlülüklerimize nasıl yaklaştığımızı yeniden düşünmemiz gerektiği vurgulandı." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : antalya diplomasi forumu sergey lavrov recep tayyip erdoğan
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