Lastiğe çarparak yoldan çıkan otomobildeki 7 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Bolu'nun Gerede ilçesinde, bir otomobilin yoldaki lastiğe çarparak tarlaya girmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan ilgiye göre, gece saatlerinde D-750 kara yolunda Ankara'dan Bolu yönüne giden Ömer Ilgaz (62) idaresindeki 38 ADR 795 plakalı otomobil, Yakaboyu köyü mevkisinde yolda bulunan lastik parçasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak boş bir tarlaya giren otomobildeki sürücü Ömer ve Melike Ilgaz (15) ile Seyfi (46), Zübeyde (29), Engiz Deniz (8), Ömür Ediz (4) ve Defne Kanböre (1) yaralandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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