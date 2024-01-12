"Kanıt"tan faydalanacak: AA'nın kitabı soykırımın ispatında ana argüman

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı "soykırım" davasında Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Dugard, Anadolu Ajansının (AA) mahkemede delil olarak sunulan fotoğraflarının olduğu "Kanıt" kitabının, dava sürecinde kendileri için "çok faydalı" olacağını bildirdi.

Lahey merkezli UAD'de Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının duruşmalarının sona ermesinin ardından, AA'nın "Kanıt" kitabı Güney Afrika tarafını temsil eden avukatlardan Profesör Dugard'a takdim edildi.

Güney Afrikalı avukat Dugard, kitabın kendisine takdim edilmesinden memnuniyet duyduğunu, kitabın içerisinde yer alan fotoğrafların insani açıdan "dehşet verici" olduğunu belirtti.

Avukat Dugard, kitap için teşekkür etti ve "Dava sürecimizde bizim için çok faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabı, avukat Dugard'a, "soykırım" davası duruşmalarını takip etmek üzere Lahey'de bulunan TBMM heyetinin başkanlığını yapan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel takdim etti.

AA'nın "Kanıt" kitabının önemine işaret eden Yüksel, Güney Afrika tarafının duruşma esnasında yaptığı sunumda kitabının 24. sayfasında yer alan fotoğrafları kullandığına işaret etti.

Yüksel'in başkanlığındaki TBMM heyetinde, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Anayasa Komisyonu Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan da yer aldı.