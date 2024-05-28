Lahananın sırrı ortaya çıktı!

Lahana, C ve K vitamini, folat, çinko, potasyum ve kalsiyum dahil olmak üzere antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içerir.

STRESTEN KORUNMAK İÇİN ÇARE LAHANA

Stresten korunmak istiyorsanız lahana yemelisiniz. Çünkü eğer gün içerisinde lahana yerseniz bol miktarda antioksidan, yani hücreleri oksidatif strese karşı koruyan bileşikler elde edersiniz. Vücudumuzun temel süreçlerinde bazı radikaller üretmesi normaldir. Ancak eğer yüksek üretirlerse diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi kronik durumların riskini artırır. Lahananın görevi ise tam bu anda başlar ve oksidatif stresi azaltır.

LAHANA İLTİHABI BASTIRIR

Lahananın faydaları elbette bu kadar değil... Lahana stresle savaşırken aynı zamanda iltihabı da bastırır. Çünkü oksidatif stres ve inflamasyonun birbiriyle bağlantılıdır ve birbirlerini beslerler.

DOĞAL GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ LAHANA

Lahana ayrıca lutein ve zeaksantin kaynağıdır. Bu sebeple lahananın gözleri ultraviyole (UV) ışıktan koruyan antioksidanlar barındırdığı söylenir. UV ışığı retinada (yani ışığı emen ve görmenize yardımcı olan hücre katmanında) oksidatif strese neden olabilir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve görme sorunları riskini artırabilir. Bu sebeple lahananın bu konuda faydası çok önemlidir.

MÜKEMMEL LİF KAYNAĞI LAHANA

Lahana mükemmel bir lif kaynağıdır. Birinci sınıf sindirim için tüm gerekli besin maddelerini içinde bulundurur. Lahana ayrıca optimal bağırsak için gerekli olan hem çözünür hem de çözünmeyen lifler içerir.

SAĞLIKLI GEBELİKLERİN VAZGEÇİLMEZİ LAHANA

Lahana, B9 vitamini olarak da bilinen yüksek folat içeriğini sayesinde sağlıklı gebeliklerin de vazgeçilmezidir. Çünkü besinde, DNA'nın yanı sıra kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin yapımı için de ihtiyaç duyarız.