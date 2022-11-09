KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatı düzenlenecek

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, KYK öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilerin olası afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla bugün saat 21.00'de tatbikat düzenlenecek.

Türkiye genelinde bulunan öğrenci yurtlarında uygulanacak tatbikat öncesi, Ankara'da Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda saat 20.30'da bilgilendirme toplantısı yapılacak.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda, İzmir'de Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda, Adana'da Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu'nda, Kayseri'de Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda, Kahramanmaraş'ta Avşar Kız Öğrenci Yurdu'nda, Erzurum'da Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu'nda ve Van'da Aişe Sıddıka Erkek Öğrenci Yurdu'nda il valisi, GSB il müdürü ve AFAD il müdürü ile canlı bağlantı gerçekleştirilecek.

2022 Afet Tatbikat Yılı ülke genelinde tatbikatlar ile devam ediyor

AFAD, "Afetlere dirençli toplum oluşturma" vizyonu çerçevesinde, toplumun tüm kesimlerine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda "2021 Afet Eğitim Yılı"nda gerçekleştirilen yüz yüze ve çevrim içi afet farkındalığı eğitimleri, 2022 Afet Tatbikat Yılı ile davranış değişikliğine dönüştürülüyor.

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında, bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifevleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66 bin 202 tatbikat düzenlendi.

12 Kasım'da 81 ilde tatbikat yapılacak

1999'da meydana gelen Düzce depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım'da ise AFAD koordinasyonunda, Türkiye'de afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde, tüm vatandaşların katılımıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak.