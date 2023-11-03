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03 Kasım 2023 Cuma 11:09:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 11:09:00

KYK yurdundaki asansör kazası... "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız"

Kaynak: TRT Haber

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurdundaki asansör kazasına ilişkin, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek." dedi.

Bakan Bak, "Bakanlığımız için öngörülen 2024 yılı bütçe ödeneğinin toplam 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olmuştur." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

(KYK yurdundaki asansör kazası) Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek.

Bu yıl yurtlarımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sı yerleşti. Yerleştirme sürecimiz sürüyor. Tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık.

Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz.

Bu yıl sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 6.231 madalya aldılar. Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunlarına 9 dalda 42 kota kazandık. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ise 8 branşta 35 kota kazandık. 2023 Avrupa Oyunları en çok madalya aldığımız Avrupa Oyunları oldu. A Milli Futbol Takımımız Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi.

Etiketler : osman aşkın bak kyk yurdu asansör kazası
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