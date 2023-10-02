KYK ek yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvuruların 5 Ekim tarihine kadar alınacağı belirtildi.