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02 Ekim 2023 Pazartesi 11:23:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 11:23:00

KYK ek yurt başvuruları başladı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek öğrencileri için yurt başvurularının başladığını açıkladı. Başvuruların 5 Ekim tarihine kadar alınacağı belirtildi.

Etiketler : gençlik ve spor bakanlığı kyk yurt başvuru
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