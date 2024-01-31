VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de İzmir depremi! Adayı duyunca Genel Merkez'i terk etti
Meksika'da katliam gibi kaza... Tur otobüsüyle kargo kamyonu çarpıştı
Şehitlerin üzerine villa!
Türkiye ile Venezuela arasında mutabakat zaptı imzalandı
10 bin 482 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Bakan Bayraktar, Rodriguez ile görüştü
31 Ocak 2024 Çarşamba 07:01:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 07:01:00

Kuzu Aykız'a anne şefkati

ABONE OL

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin misafiri olan ve annesinin emzirmeyi reddettiği kuzu "Aykız"ı veteriner sağlık teknikeri biberonla besliyor.

40 günlük Aykız veteriner sağlık teknikeri Fulya Kansu'nun peşinden bir an olsun ayrılmıyor. Küçük olduğu için hayvanat bahçesinin kapalı alanında oluşturulan özel bölmede kalan Aykız, kendisini besleyen Kansu'nun boş vakitlerinde kucağında zaman geçiriyor.

Kışın doğduğu için kuzuya özel bir alan oluşturduklarını anlatan Kansu, "Sıcaklığı kendisine göre ayarladık. Günlük yaklaşık 1,5 litre hazırlanmış özel mama içiyor. Gece de gelip besleme yaptık bir süre. Biraz büyüdüğü için kuru yoncaya geçtik, onunla birlikte süt miktarını biraz daha azaltıyoruz. Sütü kesene kadar böyle takviye yapacağız. Sonra uygun yemi yemeye başlayacak ve sağlıklı bir şekilde sürünün içine karışacak. Anne sütüne yakın olması için mamaya yağ katıyoruz, protein için yumurta koyuyoruz, şeker katıyoruz." diye konuştu.

Aykız'ın boyu ve kilosunun aynı cinsten yavrulara göre önde olduğunu belirten Kansu, gün içinde 3 kere sütle beslediklerini, sabah akşam ise kuru yonca yedirdiklerini ifade etti.

Kansu, kuzunun gözetim altında sağlıkla büyüdüğünü dile getirerek, "Yolumu gözlüyor, kapıyı açınca melemeye başlıyor. Öğle arasında, çay saatinde benim yanımda, kucağımda. Biraz daha havalar ısınsın, sahaları gezeceğiz. Beyaz olduğu için 'Aykız' adını koydum. Anne gibiyim, çocuk nasıl ilgi bekliyorsa bu da ilgi bekliyor." dedi.

Etiketler : kayseri kuzu biberon
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!
Yeni ikili

Yeni ikili
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX