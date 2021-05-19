Geri sayım başladı... Başkan Erdoğan açılışını yapacak

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19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:30:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda geri sayım başladı... Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin son kesiminin açılışı için geri sayım başladı. Açılışını 21 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın gerçekleştireceği otoyol, dünyanın en geniş tünellerinden birine sahip.

Türkiye'yi kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline getirecek Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) Projesi'nde Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan son bölümün 21 Mayıs Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla hizmete açılması planlanıyor.

AA'nın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aktardığı habere göre, İstanbul'un ihtiyaç duyduğu ulaşım altyapısı, son dönemde hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla güçlendirilerek şehir trafiği birbirine entegre farklı ulaşım seçenekleriyle rahatlatılıyor.

Bu kapsamda 398,4 kilometre uzunluğunda 2x4 şeritli olarak projelendirilen ve son olarak 45 kilometrelik Nakkaş-Başakşehir kesiminin dahil edilmesiyle toplam uzunluğu 443,4 kilometreye ulaşan KMO'nun yapımına 2013'te başlandı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle 3 ayrı ihale kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil pek çok proje hayata geçirildi.

Geçen yıl 389,3 kilometrelik kesimi trafiğe açılan otoyolun, Kınalı-Odayeri kesiminde yer alan Habipler ile Hasdal kavşakları arasında kalan 9,1 kilometrelik kısmındaki çalışmalarda da sona gelindi. Böylece proje, Nakkaş-Başakşehir kesimi hariç tamamlanmış oldu.

676 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Habipler-Hasdal kesiminde, 1 çift tüp tünel, 6 viyadük, 4 köprü, 1 üstgeçit, 8 altgeçit, 14 menfez olmak üzere toplam 34 sanat yapısı bulunuyor. Proje bünyesinde ayrıca 2 tünel işletme merkezi yer alıyor.

Dört şerit ile dünyanın en geniş tünellerinden birine sahip otoyolun Kınalı-Odayeri kesimi için toplam 1,74 milyar dolarlık, Habipler-Hasdal kesimi için 676 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

Proje sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları arasında doğal köprü konumunda olan Türkiye'nin, kıtalararası taşımacılığın en önemli merkezi haline gelmesi öngörülüyor.

PROJENİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR

Habipler-Hasdal kavşakları ile KMO'nun, Habipler kavşağı üzerinden eski Edirne Asfaltı Caddesi'ne bağlanarak kuzeyde Arnavutköy, güneyde Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'ya, yine aynı kavşak üzerinden de Alibeyköy-Hasdal mevkisinde 2. Çevre Yolu'na (O-2) ve yapılması planlanan üç katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne entegre edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden 2. Çevre Yolu'nu kullanarak gelen araçların İstanbul'un yoğun yerleşim alanlarından olan Başakşehir, Kayaşehir, Arnavutköy ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ne olan ulaşımı da kolaylaşacak.

Böylece yüksek trafik hacmine sahip Hasdal ile Mahmutbey Batı kavşakları arasında hızlı, konforlu ve güvenli yeni bir ulaşım alternatifi oluşturuldu.

Ülkenin en önemli kara yolu yatırımları arasında yer alan proje ile Kuzey Marmara Bölgesi'nde doğu-batı istikametindeki ana ulaşım arterleri civarında artan kentleşme ve sanayileşmenin oluşturduğu bölgesel trafik ile bölgeden geçen şehirlerarası ve uluslararası trafiğin birbirinden ayrılarak, ulaşımdaki hizmet kalitesinin ve güvenliğinin artırılması sağlandı.

KMO İLE YILDA 2 MİLYAR 480 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLECEK

Ulusal ve uluslararası kara ulaşımı ve nakliye araçları için kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir transit geçiş imkanı sunan otoyol sayesinde, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya'ya ulaşım kolaylaşırken, yüksek trafik hacmi bulunan TEM Otoyolu ve D-100 Kara Yolu'na hızlı ve güvenli bir ulaşım alternatifi sunuldu.

Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyol, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azalttı.

Marmara Otoyol ringinin önemli akslarından olan KMO, trafiğe açık olan İstanbul-İzmir Otoyolu ve TEM Otoyolu'na çeşitli noktalardan bağlanıyor. Ayrıca, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında, Türkiye'deki ekonomik aktivitelerin en yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nin etrafında yüksek standartlı bir otoyol ağı tesis edilecek.

Bakanlığın hesaplamalarına göre, projenin hizmete açılmasıyla TEM Otoyolu'ndaki yoğun trafik rahatlayacak.

Projeyle, zamandan 1 milyar 650 milyon lira, akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2 milyar 480 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyonu 350 bin 960 ton azaltılacak.

Etiketler : kuzey marmara otoyolu başkan erdoğan açılış
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