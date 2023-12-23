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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı... Ekipler harekete geçti
23 Aralık 2023 Cumartesi 18:11:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 18:11:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi tır şoförünü rehin aldı... Ekipler harekete geçti

Kaynak: AA

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine ekipleri harekete geçirdi.

Otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Sevindikli mevkisinde, bir tır sürücüsünün rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve jandarma ekipleri, yolu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Etiketler : rehin şoför Kocaeli
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