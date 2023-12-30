Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

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30 Aralık 2023 Cumartesi 09:46:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 09:46:00

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü kazanın olay yeri incelemesi tamamlandı

Kaynak: AA

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin olay yeri incelemesi tamamlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Cumhuriyet savcıları ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin, kaza yerindeki çalışmaları sona erdi.

Alınan bilgiye göre, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kamil Yıldız (31) idaresindeki 48 VJ 236 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Adana'dan Bulgaristan'a giden O.K. yönetimindeki ikinci şeritte seyreden 01 ZT 460 plakalı tıra çarptı.

Bunun ardından, kazada yaşamını yitirenlerden Sedat Değirmenci yönetimindeki 34 GOR 839 plakalı mobilya malzemesi taşıyan kamyonet, hafif ticari araçtan inen bir kişi ile kazayı görüp 01 DZY 16 plakalı tırını yol kenarına park ederek yardıma gelen O.K'nin arkadaşı Abidin Talaşlı'ya (44) sol şeritte çarparak durdu.

Kayseri-İstanbul seferini yapan 50 ACV 195 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de kamyonetten inen Değirmenci ve 2 kişinin yanı sıra hafif ticari araçtan inen bir kadın ve bir erkek olmak üzere 5 yayaya çarptı.

Giresun'daki cenaze töreninden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait 34 BC 2318 plakalı otobüsün sürücüsü ise önündeki kazaları görerek hafif ticari aracın gerisinde üçüncü şeritte durdu.

Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait yolcu otobüsünün Esenyurt Belediyesi otobüsüne çarpması sonucu, otobüslerde bulunan 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri doğrultusunda kazaya karışan hafif ticari aracın şoförünün tıra arkadan çarpmadan, Metro Turizm ve mobilya malzemesi taşıyan kamyonetin sürücülerinin hız limiti aşımından, Kamil Koç'a ait otobüs sürücüsünün de arkadan çarpmadan kaynaklı kusurlu olduğu değerlendirildi.

Kazaya karışan 34 GEF 656 plakalı otomobilin ise herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyerek 4. şeritte kaldığı tespit edildi.

Kazaya karışan araçlar üzerinden alınan DNA örneklerinin incelenmesine devam ediliyor.

OLAY

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3'ü otobüs ve biri tır 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı. Tedavileri tamamlanan 45 kişi taburcu edilmişti.

Kaza sonrasında gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile tır şoförü O.K, Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şüphelilerden, 50 ACV 195 plakalı Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan Kamil Koç'a ait 34 CYN 109 plakalı otobüs şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tır sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanmış, F.Ç. adli kontrol kararı şartıyla salıverilmişti.

Şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.

Etiketler : kuzey marmara otoyolu kaza sürücü
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