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22 Mart 2023 Çarşamba 15:37:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 15:37:00

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti

Kaynak: AA

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Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etiketler : başkan erdoğan kuzey makedonya güven mektubu

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