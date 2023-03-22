Kuzey Makedonya Büyükelçisi Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti
Kaynak: AA
Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Manasijevski, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Manasijevski'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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