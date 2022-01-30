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30 Ocak 2022 Pazar 08:56:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 08:56:00

Kuzey Kore'den tehlikeli hamle

Kaynak: AA

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Kuzey Kore, bu sabah 7. balistik füze denemesini gerçekleştirdi. Bölge ülkeler Japonya ve güney Kore kırmızı alarma geçti.

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, füzenin, Kuzey Kore'nin 2 bin kilometre irtifada Japon Denizi yönüne 30 dakika boyunca 800 kilometre seyrettiğini belirtti.

Bunun, bu yıl Kuzey Kore'nin denediği 7. füze olduğunu kaydeden Matsuno, "orta menzil ya da uzun menzilli" olduğunu düşündükleri füzenin Japonya ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

"Balistik füzeler ve daha öncekileri ülkemize ve bölgemize tehdit" diyen Matsuno, denemeye ilişkin protesto notalarının Pyongyang yönetimine iletildiğini aktardı.

Bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeye ilişkin Ulusal Güvenlik Konseyinin toplayacağını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, füzelerin, Kuzey Kore'nin Jagang bölgesinden, Japon Denizi yönüne doğru yerel saatle 07.52'de fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'yi kınadıklarını ve "istikrar bozucu faaliyetlerden" sakınmaları çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Bu vaka ABD personeline, bölgeye ve müttefiklerine doğrudan bir tehdit oluşturmadığını değerlendirsek de durumu gözlemlemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanıldı.

Topladığı Ulusal Güvenlik Konseyinde bir konuşma yapan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını tehlikeye atan denemeyi" kınadıklarını söyledi.

Etiketler : Japonya Güney Kore Kuzey Kore balistik füze denemesi
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