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18 Kasım 2023 Cumartesi 08:17:00 - Güncelleme:18 Kasım 2023 Cumartesi 08:17:00

Kuzey ışıkları devam edecek

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Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, Van'da iki kez görülen kuzey ışıklarının görülmeye devam edebileceğini söyledi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yakın zaman aralığında Van'da iki kez görülen kuzey ışıklarının görülmeye devam edebileceğini söyledi.

Kuzey ışıklarının muhtemel bir depremin ön habercisi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Endişe duymaya gerek yok. Dünyadaki manyetik alan güneşteki o parçacıkların bize sunduğu birer şölendir" dedi.

Etiketler : kuzey ışıkları van faruk alaeddinoğlu
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