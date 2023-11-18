Kuzey ışıkları devam edecek

Kuzey ışıkları devam edecek

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, yakın zaman aralığında Van'da iki kez görülen kuzey ışıklarının görülmeye devam edebileceğini söyledi.

Kuzey ışıklarının muhtemel bir depremin ön habercisi olmadığının altını çizen Prof. Dr. Alaeddinoğlu, "Endişe duymaya gerek yok. Dünyadaki manyetik alan güneşteki o parçacıkların bize sunduğu birer şölendir" dedi.