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13 Ocak 2024 Cumartesi 10:35:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 10:35:00

Kuzey Irak'ta terör hedefleri bir bir vuruluyor! 20 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulan hedeflerde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 20 olduğunu bildirdi. Bakanlık, terör hedeflerinin vurulma anını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatları ve karadan ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vurulduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının ilk belirlemelere göre 20'ye yükseldiğini ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ait 29 hedefin dün gece Hava Kuvvetleri tarafından başarılı şekilde imha edildiği operasyondan görüntüleri paylaştı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe kilit harekat bölgesi terörist hava harekatı
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