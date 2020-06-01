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01 Haziran 2020 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 16:35:00

Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

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MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, 1 savunma el bombası, 2 uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 havan aydınlatma mühimmatı ve 1 adet RPG-7 roketi ele geçirilerek imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi

"Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK’lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif /gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda;

- 53 adet mayın,

- 1 adet savunma el bombası,

- 2 adet 40 mm uçaksavar mühimmatı,

- 1 adet T-40 mühimmatı,

- 1 adet 60 mm havan aydınlatma mühimmatı

- 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi."

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